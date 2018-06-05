أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك وبالتعاون مع بنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك اليوم حملة «تطوع بدمك تنقذ حياة» والتي استمرت لمدة يومين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن الحملة شهدت إقبال من المتبرعين والمشاركين من منسوبي الهيئة من موظفين ومتطوعين، يتقدمهم مدير الإدارة الطبية بالمنطقة ومدير إدارة التموين الطبي، إضافة إلى عدد من المواطنين والمقيمين، كما تم شرح فوائد التبرع بالدم لجميع المتبرعين خلال فترة الحملة ومالها من أهمية وأجر عظيم.