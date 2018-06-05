بيع هيكل ديناصور من نوع غير معروف طوله تسعة أمتار، ويعتقد أنه من سلالة لم تكتشف من قبل مقابل أكثر من 2.3 مليون دولار في مزاد نُظم في الطابق الأول من برج إيفل في باريس. ولا توجد معلومات عن الحفرية التي عُثر عليها في غرب الولايات المتحدة عام 2013، سوى أنها لديناصور لاحم كبير الحجم. ويقول العلماء الذين درسوها إن هناك اختلافات عديدة بينها وبين السلالات المعروفة. وقال كلود أجيت منظم المزاد المشتري فرنسي قال لي قبل المزاد.. «إذا حصلت عليه سأعرضه للعامة، وهذا أمر رائع». وأضاف «سيتاح للجميع رؤيته وقريبا سيستعيره أحد المتاحف وسيدرسه العلماء. كل شيء يمضي بشكل جيد».ولم يكُشف اسم المشتري ولا البائع الذي ذُكر فقط أنه رجل أعمال بريطاني. وكان من المتوقع أن يباع الهيكل مقابل مبلغ يصل إلى 2.1 مليون دولار.وسبق أن باعت دار أجيت الفرنسية للمزادات هيكل حيوان ماموث وهيكل ديناصور آخر.وقالت الدار قبل المزاد الذي أقيم أمس (الاثنين)، إن المشتري قد يستطيع تسمية السلالة الجديدة، وهو ما احتجت عليه جمعية علمية أمريكية.وقالت جمعية الحفريات الفقارية في بيان إن هذا قد يخالف قواعد التسمية. وطالبت بإلغاء المزاد، وقالت إن الملكية الخاصة قد تقيد الدراسة العلمية حتى إذا أصبح الهيكل متاحا في وقت لاحق للباحثين.وستذهب بعض إيرادات المزاد إلى جمعيتين خيريتين معنيتين بالسلالات المهددة بالانقراض، ومنها الفهد الصياد والكائنات البرية في المحيطات.