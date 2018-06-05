قالت هيئة فانا الإذاعية التابعة للدولة إن برلمان إثيوبيا وافق اليوم الثلاثاء على قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ قبل شهرين من الموعد المقرر لذلك.وفرضت الحكومة حالة الطوارئ في فبراير شباط للسيطرة على اضطرابات تفجرت بسبب خطة لتطوير العاصمة أديس أبابا خشي البعض أن تؤدي للاستيلاء على أراض في إقليم أوروميا القريب. ودفعت الاضطرابات رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين لتقديم استقالته.واجتمعت حكومة إثيوبيا يوم السبت لتقييم الوضع الأمني و"أشارت إلى أن القانون والنظام عادا" للبلاد، لتهيئ الساحة لتصويت اليوم في البرلمان.وزار أبي أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش خلف ديسالين في رئاسة الوزراء، عدة مناطق في البلاد ووعد بمعالجة الشكاوى والنهوض بعدد من الحقوق السياسية والمدنية.وتعهدت السلطات بالمضي قدما في مجموعة من الإصلاحات شملت الإفراج عن آلاف السجناء.