واس (الرياض)أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس، للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1439/ 1440، وذلك بدءا من تاريخ 24/ 10/ 1439 حتى تاريخ 6/ 11/ 1439في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي بكافة مناطق المملكة، ما عدا منطقة الرياض، التي يتم التقديم عليها ضمن القبول الموحد للجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الذي يبدأ التقديم عليها من تاريخ 10/ 10/ 1439.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن بداية إجراءات القبول النهائي للدبلوم الصباحي والمسائي بتاريخ 16/ 11/ 1439 حتى 27/ 11/ 1439، فيما ستكون إنهاء إجراءات القبول النهائي في برنامج البكالوريوس (الصباحي والمسائي) بتاريخ 23/ 11/ 1439 إلى 27/ 11/ 1439.
وبينت المؤسسة أن القبول في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد ومعاهد السجون يبدأ من 17/ 10/ 1439 إلى 14/ 12/ 1439، عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/#firstPage
وأكدت المؤسسة أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة، وفقاً للتخصصات المتوافرة في الكليات التقنية، والبالغ عددها 41 كلية للبنين و23 كلية للبنات، و46 فرعاً للكليات، إضافةً إلى 64 معهدا صناعياً، و34 معهدا في السجون.