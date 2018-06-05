بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للملك كارل السادس عشر جوستاف ملك السويد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك كارل، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك كارل، ولحكومة وشعب مملكة السويد الصديق المزيد من التقدم والازدهار.