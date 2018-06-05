كشف وزير ومسؤول في إدارة السجون أمس (الاثنين)، إن ما لا يقل عن 180 سجينا فروا من سجن في مدينة مينا النيجيرية بعد تعرضه لهجوم.وهاجم مسلحون السجن الخاضع لحراسة أمنية متوسطة في المدينة الواقعة في ولاية النيجر بوسط البلاد يوم (الأحد)، في حوالي الثامنة مساء (19:00) بتوقيت جرينتش). وقال وزير الداخلية النيجيري عبد الرحمن دابازو، إنه تم القبض على 30 سجينا بينما فر 180 آخرون. وقال مسؤول في إدارة السجون إن عدد الفارين قد يكون أكبر من ذلك.وقال ربيع شعيب المتحدث باسم إدارة السجون النيجيرية: «تم القبض على 30 من بين 219 سجينا هاربا»، وهو ما يعني أن 189 سجينا ما زالوا هاربين.تتعرض السجون لهجمات بشكل متكرر في البلد الواقع في غرب أفريقيا، الذي يواجه تحديات أمنية تشمل عمليات خطف وانتشار السلب والتشدد الإسلامي، والعنف المحلي بين المزارعين والرعاة بسبب النزاع على حقوق الرعي. وقالت سلطات السجون إنها فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الهجوم والفرار.