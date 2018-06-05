تمكن مواطن في مركز بني عمرو شمال النماص، من القضاء على ثعبان ضخم شاهده في فناء منزله، وذلك قبل أن يهم بالتسلل إلى المنزل المأهول بأسرته.



وأوضح عبدالله بن صعوان العمري من قرية الأصفاء ببني عمرو، أنه كان يهم بركوب سيارته المتوقفة في فناء المنزل، ولكنه سمع حركة مريبة وحينما توجه لاستكشاف الأمر تفاجأ بثعبان أصفر اللون يتجاوز طوله المترين بالقرب من سيارته، وبعد مطاردة وعدة محاولات تمكن العمري من ضرب الثعبان بالعصا عدة ضربات على رأسه وأنحاء متفرقة من جسده حتى فارق الحياة.



وأرجع العمري تواجد الثعبان في فناء منزله بسبب وجود عدد من البيض والدجاج الحي، والذي يبدو بأنها فتحت شهية الثعبان وحفزته لاقتحام فناء منزله !!



يذكر بأن الحشائش والحشرات وبيض الحمام والدجاج، وكذلك العديد من الشجيرات كل ذلك من الأسباب التي تجلب الثعابين إلى بعض المنازل، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.