توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، يستمر تأثير الكتلة شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والوسطي والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، نجران، والأجزاء الساحلية من منطقة جازان، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تبقي السماء غائمة جزئياً على مناطق الرياض، نجران والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.