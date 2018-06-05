فيما تمكن 7 ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان، رحبت وزارة الحج والعمرة بقدوم الأشقاء القطريين والمقيمين في قطر لأداء مناسك العمرة، وتسهيل الإجراءات لهم.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) إلى الموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، مؤكدة أنها ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.وأوضحت أنه فيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.وأضافت أن قدومهم يكون جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ.وأكدت الوزارة أن كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن، حيث سخرت لهم حكومة المملكة، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاعالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الإمكانيات المادية كافة، وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم، طيلة فترة تواجدهم.بفضل من الله وتوفيقه تمكن نحو سبعة ملايين معتمر من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم من أداء مناسك العمرة في يسر وطمأنينة وأمان وفي أجواء مفعمة بالروحانية والسكينة، حيث سخرت لهم حكومة المملكة العربية السعودية، وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الإمكانيات المادية كافة، وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم، طيلة فترة تواجدهم.ونظراً للموقف السلبي للسلطات القطرية وتعنتها تجاه عدم تمكين المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين لأداء مناسك العمرة بعد استكمال تسجيل بياناتهم النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وفيما يتعلق بقدوم المقيمين من دولة قطر لأداء مناسك العمرة، فيكون ذلك من خلال تسجيل بياناتهم في موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط https://eservices.haj.gov.sa/eservices3، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونياً مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، واختيار حزم الخدمات التي تتناسب مع رغباتهم كغيرهم من المعتمرين القادمين من مختلف دول العالم.ويكون قدومهم جواً عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق شركات الطيران عدا الخطوط الجوية القطرية، وذلك خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1439هـ.كما تؤكد الوزارة بأن كافة الخدمات والتسهيلات التي توفرها حكومة المملكة العربية السعودية لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين و الزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم، تجسد الدور الريادي الذي تتشرف به في رعاية ضيوف الرحمن.