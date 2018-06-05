غادر فجر اليوم رئيس نادي أحد سعود الحربي إلى سويسرا للقاء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وذلك لإطلاع المستشار على حاجات النادي وإتمام التعاقد مع بعض اللاعبين بدعم منه، إذ تكفل بعدة صفقات للفريق الأول الذي يشارك بدوري المحترفين.وعبر رئيس النادي عن سعادته بلقاء المستشار وطرح حاجات نادي أحد عليه، معربا عن امتنانه باسمه واسم إدارة وجماهير أحد لكل ما يقدمه رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ للنادي، مؤكدا أن هذا الدعم سيكون له تأثير كبير في الجوانب الفنية للفريق، وله مردود كبير لجماهير المدينة المنورة التي ستؤكد أنها تقدر هذا الدعم من خلال مساندتها للفريق من خلال الحضور والدعم في مباريات الفريق على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية.