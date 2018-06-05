أعلنت شركة «أبل» في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2018 المنعقد في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية إحصاءات متجر التطبيقات «أب ستور» App Store، حيث دفعت أبل 100 مليار دولار للمطورين، بعد أن كان المبلغ 70 مليار دولار في شهر يونيو 2017، و50 مليار دولار في شهر يوني 2016، إضافة إلى الحديث عن وجود أكثر من 20 مليون مطور يعملون عبر منصات الشركة المختلفة.وبحسب «البوابة العربية للأخبار التقنية» يعد تاريخ الإعلان متناسباً مع تاريخ مرور 10 سنوات على إطلاق المتجر، وأشار كوك إلى أن المتجر يحصل على 500 مليون زيارة أسبوعياً، كما تطرق حديث كوك إلى لغة البرمجة Swift، والتي وصفها بأنها أسرع لغة برمجة نمو هناك، إلى جانب الحديث عن Swift Playground، وهو تطبيق iPad الذي يتميز بألغاز تفاعلية وتحديات ودروس مصممة لتعليم المبرمجين المبتدئين كيفية البرمجة.وأوضح كتابة 350 ألف تطبيق عبر لغة Swift، التي طرحتها آبل لأول مرة في شهر يونيو 2014، وتحولت إلى لغة برمجة مفتوحة المصدر في شهر ديسمبر 2015، والتي يمكن استخدامها لبناء تطبيقات تعمل على iOS وmacOS وwatchOS وtvOS وLinux، وقال كوك: «نعتقد أن البرمجة هي مهارة أساسية ويجب أن يتم تعليمها ضمن كل مدرسة في جميع أنحاء العالم، حيث إن تعلم البرمجة يوفر العديد من المزايا، إذ إنها تعتمد على حل المشكلات وتنمية مهارات التفكير الناقد».وانتقل الرئيس التنفيذي بعد ذلك إلى التقليد المستمر منذ ثماني سنوات، حيث كشفت الشركة النقاب رسمياً عن أحدث نسخة من نظام تشغيلها للأجهزة المحمولة العامل على هواتف آيفون iPhone وحواسيب آيباد اللوحية iPad وأجهزة آيبود iPod touch، حيث من المتوقع أن يكون نظام التشغيل iOS 12 بمثابة تحديث للنسخ السابقة في ما يتعلق بالاستقرار والأداء، وذلك بعد عام مخيب للآمال من حيث استقرار ومشكلات وأخطاء النسخة السابقة من النظام.وأشارت أبل إلى أن النسخة الجديدة iOS 12 تعمل على مضاعفة الأداء، مع دعم جميع الأجهزة التي تدعم نظام التشغيل iOS 11، حيث حاولت أبل تحسين الأداء بالنسبة للأجهزة القديمة، ويقال إن التحسينات الأساسية للأداء تستهدف الجهاز عند عمله بأقصى طاقته، بحيث يمكن تشغيل التطبيقات بسرعة أكبر من السابق بنسبة 40%، مع ظهور لوحة المفاتيح بسرعة أكبر من السابق بنسبة 50%، ويتم فتح تطبيق الكاميرا بسرعة أكبر من السابق بنسبة 70% على الأجهزة القديمة.وقامت أبل تحديث منصة ARKit إلى النسخة الثانية ARKit 2.0، وطورت أيضاً تنسيق ملف جديد للواقع المعزز، يدعى USDZ، والذي يعمل عبر الويب والتطبيقات المتعددة لعرض كائنات الواقع المعزز AR ثلاثية الأبعاد بشكل واقعي بأحجامها الصحيحة، وهو مدعوم من قبل Adobe وAutodesk وQuixel وPixar وPTC وSketchfab، كما تم الكشف عن تطبيق واقع معزز جديد تم تطويره من قبل أبل يسمى Measure، حيث إنه مخصص للاستفادة من الواقع المعزز لقياس الأشياء في العالم الحقيقي، ما يتيح إجراء القياسات واستخدام مستوى دقيق.وعملت الشركة المنصعة لهواتف آيفون على ترقية تطبيق الصور باستخدام ميزات بحث مشابهة لتلك الموجودة ضمن تطبيق Google Photos، بما في ذلك اقتراحات البحث التي تبرز تلقائياً الأشخاص والأماكن وفئات الصور، كما أنه يضيف أيضاً قاعدة بيانات عامة للأحداث العامة التي يمكن مشاركتها، ومشاركة الاقتراحات التي يمكنها التنبؤ مع من تريد مشاركة تلك الاقتراحات مباشرةً من المكتبة.كما تم تحديث المساعد الصوتي «سيري» مع ميزة الاختصارات، والتي تتيح لمستخدمي iOS إمكانية إنشاء أوامر صوتية مخصصة مع «سيري»، والتي تتصل بالتطبيقات، وتتيح ميزة الاختصارات تنفيذ أوامر متعددة بكلمة واحدة، بشكل يشابه إلى حد كبير الإجراءات الروتينية المقدمة من مساعدات Alexa وGoogle Assistant، بحيث يمكن إضافة الاختصارات إلى شاشة القفل لتسهيل الوصول إليها.ويمكن لـ«سيري» توفير اختصار في وقت معين من اليوم بناءً على تجارب سابقة، مع الحديث عن تطبيق اختصارات جديد Shortcuts، مبني على تطبيق Workflow الذي حصلت عليه أبل سابقاً، ما يسمح للمستخدم إدارة وتحرير الميزات الجديدة، وتعمل الاختصارات عبر iOS وHomePod وApple Watch.وقامت أبل أيضًا بتحديث تطبيقات Apple News وBooks وVoice Memos وStocks، وتمت إضافة شريط جانبي إلى News on iPad لتسهيل الاستعراض، مع إعادة تسمية iBooks إلى Apple Books، والحصول على تصميم جديد بالكامل مع متجر كتب جديد يشبه متجر تطبيقات iOS، إضافة إلى تحديث CarPlay لدعم تطبيقات الطرف الثالث.