نفت «صحة نجران» ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تفشي وانتشار فايروس كورونا بين الممارسين الصحيين بمستشفى الملك خالد.وأكدت «صحة نجران» أنه يتم تطبيق السياسات والإجراءات المتبعة للتعامل مع الحالات المشتبه فيها من خلال الفرز البصري بأقسام الطوارئ والتعامل السريع مع الحالات المشتبهه وتحويلهم مباشرة لغرف العزل المطابقة للمواصفات حتى يتم التأكد من خلوها من الفايروس، إضافة إلى تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة حتى تتماثل للشفاء التام.وأوضحت «الصحة» أن الحالات المسجلة أخيراً في المنطقة حالات أولية مخالطة للإبل في مزرعة خاصة ويتلقون العلاج اللازم مع خروج الحالات التي تماثلت للشفاء.