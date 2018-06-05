التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في جدة أمس (الاثنين)، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية السيد فائز السراج.وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار فيها.حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.فيما حضر من الجانب الليبي وزير الخارجية السيد محمد الطاهر سيالة وعدد من المسؤولين في الحكومة الليبية.