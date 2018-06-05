سلمت وحدة خدمات المعتكفين برئاسة شؤون الحرمين الشريفين نحو 500 صندوق مزود بأرقام سرية، لحفظ ملابس ومقتنيات المعتكفين في الحرم المكي، ومزودة بمكبس لشحن الجوال، إضافة إلى توزيع حقائب تحتوي على وسادة وسجادة ومناشف، وبعض مستلزمات النظافة.وأكد مدير وحدة الاعتكاف بالمسجد الحرام منصور المنصوري لـ«عكاظ»، أن عدد الخزائن التي تم تسليمها للمعتكفين 1500 خزانة وتم تصميمها بطريقة احترافية وتخدم أغلب المعتكفين بطريقة آمنة، وهي مصنوعة من مادة الألمنيوم المصبوب، وتلبي حاجات المعتكفين، إذ لا توجد بها زوايا حادة حتى لا تتسبب بأذى عند الاحتكاك بها، كما تحتوي الخزائن على أقفال إلكترونية، إذ يمكن فتح وغلق الباب بكل يسر وسهولة، وكذلك تحتوي على فتحات تهوية، كما أنها مقاومة للحرارة، والرطوبة، والصدأ، والحشرات، وبداخل كل باب خزانة تعليمات وإرشادات باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.وأضاف أن كل دولاب مرقم وذلك حفاظاً على الأمتعة، حيث تم تزويد كل منها بقفل إلكتروني يمكن من خلاله للمعتكف التحكم بفتح وقفل الباب بسهولة وأمان، لافتاً إلى أنه تم تقسيمها لملاءمة حاجات المستخدم لتعليق أربعة أثواب، ووضع الحذاء، وحقيبة اليد والملابس المطبقة، كما أنها سهلة التنظيف.وزاد أنه تم طلاؤها حرارياً بمادة البودر كوت عالية الجودة (Powder Coat) والتي يمكن غسلها أو مسحها للحفاظ على جودة اللون ولمعانه.وختم المنصوري حديثه لـ«عكاظ» بأن عدد طالبي الاعتكاف وصل عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة بالمسجد الحرام إلى 45 ألف معتكف من داخل المملكة ودول العالم.