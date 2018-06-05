بمتابعة أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، تم إطلاق سراح 157 موقوفاً سعودياً و28 موقوفاً أجنبياً من موقوفي الحق العام في سجن حائل العام، بعد شمولهم بالعفو الملكي الكريم خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439.وقال المتحدث باسم إمارة منطقة حائل متعب المرشدي وقال إنه وبمتابعة أمير منطقة حائل تم إطلاق سراح 157 موقوفاً سعودياً و28 موقوفاً أجنبياً من موقوفي الحق العام، وذلك بعد شمولهم بالعفو الملكي الكريم خلال شهر رمضان المبارك، مضيفاً أن اللجنة المختصة بتطبيق تعليمات العفو مستمرة في عملها حتى استكمال دراسة كافة الحالات.