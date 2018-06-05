دشن نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء أمس، فعاليات حملة «تفريج كربة» التي تنفذها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» بمنطقة جازان بالتعاون مع سجون المنطقة وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بمسرح الغرفة التجارية الصناعية بجازان.وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس رعاية السجناء والمفرج عنهم بالمنطقة علي بن موسى زعلة كلمة أكد فيها أهمية الحملة الخيرية التي تستهدف إطلاق الموقوفين من النزلاء المعسرين ممن لا تتجاوز مديونياتهم 50 ألف ريال، وأمضى أكثر من شهرين، ولَم يسبق أن تم السداد عنهم في حملات اللجنة السابقة سائلاً الله تعالى العون والتوفيق، والأجر والمثوبة للجميع.بعدها ألقى مدير سجون منطقة جازان العميد عيضة بن معيض المالكي كلمة مماثلة شدد فيها على أهمية الحملة التي تعد من إحدى صور التكافل الاجتماعي الذي عرفت به هذه البلاد وأبناؤها المواطنون بمختلف المناطق، لتقديم كل ما يسهم في إطلاق سراح النزلاء والنزيلات الغارمين من أصحاب المديونيات، ويمكنهم من مشاركة أبنائهم وأسرهم فرحة العيد بعد أن يتم إطلاق سراحهم.إثر ذلك، أعلن نائب أمير منطقة جازان تدشين الحملة نيابة عن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، إيذاناً ببدء فعاليات الحملة واستقبال التبرعات، وتم الإعلان عن تبرع نائب أمير منطقة جازان بمبلغ مليون ريال.