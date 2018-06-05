أقام مركز دلني للأعمال (أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية)، ضمن «ليالي دلني» فعالية العطاء القانوني مساء أمس الأول (الأحد).وتضمنت الفعالية ندوة بعنوان «الحماية القانونية للمشروع التجاري»، قدمها الدكتور عبدالمحسن المحرج، وعبدالعزيز الخريجي، كما شهدت الفعالية جلسات استشارية متخصصة مع 10 مستشارين تنوعت بين استشارات إدارية وقانونية ومالية وتسويقية وغيرها في مجال التجارة الإلكترونية والتطبيقات.وضمت الفعالية برنامج إرشاد الذي تضمن ربط (50 مشروعا ناشئا) مع (25 مكتب محاماة)، لمدة عام، وتجاوز حضور الفعالية 500 رائد ورائدة أعمال وقدم فيها أكثر من 237 استشارة متنوعة، كما شارك في المعرض المصاحب 35 مشروعاً.يذكر أن مركز دلني للأعمال، يعمل على استدامة المشاريع الصغيرة في المملكة تماشياً مع الجهود المبذولة للمحافظة على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها من خلال رؤية 2030 الطموحة، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المساندة غير المالية للمشاريع التي تواجه تحديات وذلك من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة، بهدف زيادة قدرة المنشآت الصغيرة على توليد الوظائف وزيادة أرباحها، ورفع فرص استمرارية عملها على المدى الطويل.