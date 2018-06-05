وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس (الإثنين)، إلى مكة المكرمة قادماً من جدة، لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.وكان في استقباله لدى وصوله قصر الصفا الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، وعدد من المسؤولين.وقد وصل في معية خادم الحرمين، الأمير منصور بن سعود، والأمير طلال بن سعود، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، وعدد من المسؤولين.وتناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.وكان الملك سلمان غادر جدة في وقت سابق أمس، وكان في وداعه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد.