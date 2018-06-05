وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير عبدالله بن بندر بتشكيل فريق عمل بإشراف هيئة تطوير المنطقة ومشاركة عدد من الجهات الأمنية، لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير تسكين الحجاج داخل الخيام بمشعر منى وتوفير البيئة المناسبة لراحتهم، كما وجه بتشكيل فريق عمل لرصد الملاحظات وسبل تلافيها في موسم حج هذا العام 1439.وجاء توجيه الأمير عبدالله بن بندر امتداداً لنتائج زياراته الميدانية لعدد من المخيمات في موسم حج العام الماضي 1438، التي تخللها وقوفه على عدة ملاحظات والاستماع لاحتياجات بعض الحجاج بشكل مباشر.واطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته الميدانية التي قام بها أمس (الإثنين) على مخيمات مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا بمشعر منى، يرافقه وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط، وعدد من مسؤولي الوزارة والدفاع المدني، على نماذج من الصور لخدمات مؤسسة جنوب آسيا ومؤسسات الطوافة التي تقدمها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة سواء الأساسية أو الإضافية، وشاهد نماذج من الوجبات مسبقة التجهيز (مجمدة، معقمة) التي سيتم إعدادها من قبل شركات مختصة في الإعاشة والتغذية وفق الشروط والمواصفات الصحية لتقديمها لنسبة 15% من حجاج المؤسسة في موسم حج هذا العام.ووقف الأمير عبدالله بن بندر على الوضع المقترح للمخيمات في موسم حج هذا العام 1439، وذلك بعد تحسين الملاحظات تحت إشراف هيئة تطوير المنطقة ومشاركة الجهات الأمنية، كما اطلع على مقترح استخدام الأسرة ذات الدورين داخل المخيمات.