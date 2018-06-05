ضبط رجال حرس الحدود 641 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وقبضوا على 20 شخصاً متورطين، بينهم 9 إثيوبيين، وصوماليين اثنين، و9 يمنيين.ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم حرس الحدود النقيب طلعت الصخيري، أنه تم ضبط هذه الكمية في الحدود الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، في إطار تنفيذ مهمات رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، وذلك في الفترة من 5 - 18 رمضان الجاري، وتم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.ضبطيات حرس الحدود- 20 شخصاً متورطون9 إثيوبيين9 يمنيينصوماليين اثنين