أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1439/‏1440، ابتداءً من الأربعاء 13 شوال حتى الأحد 24 منه، وذلك لخرّيجي الثانوية العامة أو ما يعادلها عبر بوابة القبول الإلكترونية.وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين، أن الجامعة الإلكترونية لا تنظر عند التقديم إلى سنة التخرّج أو عمر المتقدم أو المتقدمة، كما لا تشترط إحضار نتيجة اختبار «قياس» الخاصة بالقدرات والتحصيلي، مبيناً أن القبول سيتم بحسب المفاضلة تنافسياً بين المتقدمين على أساس نسبة الثانوية للقسمين العلمي والأدبي، عدا تخصصات كلية العلوم الصحية حيث ستكون متاحة لخريجي وخريجات الثانوية العامة من القسم العلمي فقط.