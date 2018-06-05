اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظام بصمة العين في تسجيل حضور وانصراف الموظفين.وبين مدير وحدة التحقيق والمتابعة الإلكترونية بالإدارة العامة للمتابعة صالح الزهراني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التحول الإلكتروني للرئاسة وتحقيق رؤية المملكة (2030) لتطوير منظومة الإجراءات والمتابعة للوصول للأنظمة العالمية في ضبط ومتابعة العمل.ولفت إلى أن التعريف يتجه لبصمة «قزحية العين» وهو نظام متبع في كثير من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وعلى مستوى العالم، ويحقق درجة من الانضباط والدقة في الاحتساب والسرعة في الإنجاز للبيانات وتعدد الأغراض والوظائف وخاصية تخزين المعلومات واسترجاعها وتدقيقها وعمل الدراسات عليها.وأكد الزهراني أن الموظفين بالإدارات الخدمية بالمسجد الحرام في القريب سيكون تمكينهم من إثبات حضورهم وانصرافهم بشكل رسمي حال اعتماد النظام بدلاً من التوقيع اليدوي.