سلّم وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس (الإثنين) عدداً من مستفيدي برنامج «سكني» مفاتيح الوحدات السكنية ضمن مشروع الوزارة بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والبالغة 200 وحدة سكنية.وشهد الحقيل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للإسكان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتوفير 8 آلاف وحدة سكنية إضافية في حي الشروق يتم تخصيصها على مراحل ضمن برنامج «سكني»، كما تم خلال حفلة التسليم تدشين المركز الاجتماعي في حي الواحة.وأوضح وزير الإسكان أن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الإسكان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية تجسد التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص عبر برنامج «سكني»، الرامي لإطلاق أكبر عدد من المشاريع السكنية لتوفير منتجات سكنية ملائمة بأفضل معايير الجودة، في إطار رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.من جهته، أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد بدء تطوير 1800 وحدة سكنية في المرحلة الثانية بحي الشروق، وذلك نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين بعد أن تم تسليم 1440 وحدة في المرحلة الأولى من قبل المدينة.