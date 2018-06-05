كشف المدير التنفيذي للمعهد العقاري السعودي المهندس فوزي العيوني أن المعهد يهدف إلى تطوير السوق، وتقديم برامج تدريبية قيادية، ومهنية، وشهادات احترافية معتمدة من الهيئة العامة للعقار، إضافة إلى تبادل المعرفة من خلال مركز بحوث يقدم استشارات متعددة.وأكد خلال الندوة التي نظمتها «عمار» أخيراً في الخبر، بحضور عضو مجلس إدارة المعهد عبدالهادي القحطاني، وعدد من رجال الأعمال، وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أن المعهد والهيئة العامة للعقار وبعض القطاعات الحكومية بصدد اعتبار الشهادات الاحترافية بمثابة الرخص لمزاولة المهن العقارية كالوساطة العقارية، والتسويق، والبيع على الخارطة، إضافة إلى فحص المباني السكنية؛ بهدف ضبط السوق، وعدم تكرار مشكلات البناء المتكررة في الماضي.وبين أن المعهد التحق به أكثر من 1200 متدرب في 6 أشهر، منهم 1000 متدرب حصلوا على الشهادة الاحترافية، إلى جانب استهداف تدريب أكثر من 40 ألفا قبل نهاية 2023.من جهته، أفاد القحطاني بأن أكثر من 40% من المكاتب العقارية تديرها عمالة وافدة قبل فترة التصحيح التي نفذتها وزارتا الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، التي نتج عنها ضبط الكثير من العمالة المخالفة.