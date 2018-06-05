اتفق محبو وعشاق «صناع القرار» على القائمة الأولية التي اعتمدتها إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن بالتعاون مع إدارة كرة القدم بقيادة المدير التنفيذي خميس الزهراني بالتشاور مع الجهاز الفني الجديد بقيادة الأرجنتيني «الداهية» رامون دياز قائمة أسماء اللاعبين الـ«14» الذين سيغادرون أروقة «العميد» بشكل رسمي ولم يكن لهم ظهور خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.جاء ذلك خلال البيان الرسمي الذي أصدرته إدارة النادي وتم بثه عبر الحساب الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء نص البيان كالتالي: اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن القائمة الأولية للاعبين الذين انتهى ارتباطهم بالنادي رسمياً بانتهاء عقودهم أو عبر توقيع مخالصة بناء على الإستراتيجية الفنية والتطويرية التي رفعتها إدارة كرة القدم للارتقاء بالفريق الأول نحو تحقيق أفضل المستويات والنتائج بإذن الله. وضمت القائمة اللاعبين: عدنان فلاتة، ياسين حمزة، ربيع السفياني، عوض خريص، بدر النخلي، تركي الخضير، هاني الناهض، تركي الجلفان، أحمد العوفي، فيصل الخراع، ماجد الخيبري، أحمد الناظري، محمود كهربا، فهد الأنصاري.كما قدم مجلس إدارة النادي الشكر والتقدير لجميع اللاعبين على جهودهم طيلة الفترة الماضية، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.