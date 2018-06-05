أوضح رئيس نادي الوحدة المكلف حاتم خيمي أن صفقات النادي التي أبرمت مع 3 لاعبين دوليين (التركي امري كولاك والفنزويلي اوتيرو والحارس المصري محمد عواد)، والصفقات المحلية القادمة، وافقت حاجات النادي، ولامست طموحات رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، الذي يهدف إلى إعادة نادي الوحدة لمكانه الطبيعي منافسا قويا في مواجهات الدوري، وكذلك طموحات جماهيره الوفية التي صبرت أكثر من 4 عقود، وحان الوقت لعودة الفرسان إلى تحقيق نغمة الانتصارات.من جانبها، أطلقت الجماهير الوحداوية «هاشتاق» تركي آل الشيخ يعيد للوحدة هيبتها، إذ وجد هذا الهاشتاق تفاعلا من الجماهير الوحداوية التي ثمنت وقفة رئيس هيئة الرياضة مع ناديهم وهو في أندية الدرجة الأولى، لأنه كان يريد عودة قوية للفرسان في دوري المحترفين.وقال كل من عبدالرزاق محبوب وفيصل الحازمي وهشام الحتيرشي وطلال أبولبن: «نشكر المستشار تركي آل الشيخ على وقفته التي لا تقدر بثمن في سبيل إعادة الفرسان إلى مكانهم الطبيعي منافسين للخصوم على بطولات الموسم، فهذه الصفقات تعتبر من العيار الثقيل وستغير موازين القوة الفنية في نادينا».