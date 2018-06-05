ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة نجران أكثر من 33 مخالفة في محلات المستلزمات النسائية.حيث قام مفتشو الفرع بحملة على محلات المستلزمات النسائية للتأكد من التزام المحلات بقرار التوطين خلال موسم شهر رمضان وعيد الفطر.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله الدوسري، أن الحملات التفتيشية مستمرة في العطل الرسمية وشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، وستشمل جميع القطاعات والمحلات التجارية من دون استثناء، وسيكون تطبيق منع العمل تحت أشعة الشمس في أول يوم من شهر شوال، وستوجد فرق التفتيش من اليوم الأول في الميدان لسلامة العاملين من العمل تحت أشعة الشمس ولن يتم التهاون في تطبيق العقوبات والجزاءات على المخالفين.