شهد السوق العقاري السعودي أخيرا إطلاق شركة منصات العقارية، التي ستقدم 4 خدمات عقارية، تعمل على تطوير منصة عملاقة لتداول العروض والطلبات العقارية، وطرح مجموعة من الحلول العقارية إلكترونيا معتمدة على أفضل وسائل التقنية.وقال الرئيس التنفيذي للشركة خالد المبيض: «حرصنا أن تكون شركة منصات العقارية سباقة في تقديم الخدمات العقارية بشكل إلكتروني معتمدة على الخبرات المحلية والعالمية في تطوير البرامج الناجحة».وأوضح أن الشركة ستقدم 4 خدمات عقارية، وهي الوساطة، والتقييم، وإدارة الأملاك، والدراسات والبحوث العقارية، لافتا إلى أن أهم ما سيميز الشركة هو وجود منصات إلكترونية عدة مرتبطة ببرنامج جوال وموقع إلكتروني يمكن لمستفيدي الخدمات العقارية الحصول عليه بكل يسر وسهولة، مع دعم الدفع الإلكتروني، الذي يرتبط بقاعدة بيانات عقارية ضخمة قابلة للتوسع؛ لجعلها المنصة الأهم في الحصول على خدمات عقارية في المنطقة.وأضاف المبيض: «زودنا المنصة بحلول الذكاء الاصطناعي الذي يسهل عملية الحصول على العروض العقارية وعرضها بشكل احترافي متميز». وحول خطط الشركة في التوسع داخليا وإقليميا، ذكر أن الشركة ستغطي جميع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية خلال فترة قصيرة.ونوه إلى أن المنصة ستطور بشكل دائم ومستمر كادرها المتخصص في هذا المجال؛ ما سيجعلها إحدى أهم المنصات الإلكترونية في البحث وتسويق العروض العقارية.