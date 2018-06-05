اتفقت الولايات المتحدة وتركيا اليوم (الاثنين)، على خارطة طريق لمدينة منبج بشمال سورية، وأكدتا التزامهما المشترك بتنفيذها وذلك عقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين في واشنطن، حسبما ذكر بيان مشترك.وتأتي هذه الخطوة التي تسعى إليها تركيا منذ فترة طويلة في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توتراً، بسبب عدة ملفات.وتشعر تركيا باستياء من دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية في سورية والتي تعتبرها منظمة إرهابية، وهددت بنقل هجومها في منطقة عفرين بشمال سورية شرقاً إلى منبج، مما يهدد بحدوث مواجهة مع القوات الأمريكية المتمركزة هناك.وتعتبر واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية حليفاً رئيسياً في قتال تنظيم داعش الإرهابي.وقال البلدان في بيان مشترك إن وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والأمريكي مايك بومبيو ناقشا أيضاً مستقبل التعاون بين بلديهما في سورية والخطوات التي يتعين اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في منبج.وقال البيان «اتفقا على خارطة طريق لهذا الغرض».