كشف البنك المركزي المصري ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر إلى 2.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018.وأفاد البنك المركزي في تقريره الصادر، أمس (الاثنين)، بأن حجم استثمارات المملكة في مصر بلغ 6.1 مليار دولار بنسبة 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، و27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، التي تبلغ 20 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في المملكة بلغ 1.1 مليار دولار، موزعة على 1043 مشروعاً، منها 262 مشروعاً صناعياً، و781 مشروعاً تجارياً وخدمياً ومجالات أخرى.