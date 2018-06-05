دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم (الاثنين)، واستهدف تجمعاً لعلماء الدين من جميع أنحاء أفغانستان لتعزيز السلام في البلاد.وأكد بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دو، وقوع عدد من الضحايا المدنيين في الهجوم، مضيفاً أن العنف لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، وأن استهداف المدنيين بهذه الطريقة هو انتهاك واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.وقدّم غوتيريش تعازيه لأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً وقوف الأمم المتحدة بجانب شعب وحكومة أفغانستان في سعيهما لبناء مستقبل سلمي لبلدهما.