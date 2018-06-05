دعت الولايات المتحدة اليوم (الاثنين)، إلى بدء إجراءات تعليق عضوية فنزويلا في منظمة الدول الأمريكية، بدعوى خروج كراكاس عن المسار الديموقراطي في نظامها السياسي، في مطالبة لقيت فيها واشنطن دعماً من ست دول رئيسية في التكتل القاري.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال الجمعية العمومية السنوية لمنظمة الدول الأمريكية في واشنطن، إن الشرعة الديموقراطية للمنظمة القارية تنص على وجوب تعليق عضوية أي دولة عندما تعرقل بطريقة مخالفة للدستور نظامها الديموقراطي.وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وجّه دعوة مماثلة قبيل الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا في 20 مايو، وفاز بها الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثانية، واعتبرتها الولايات المتحدة "مهزلة" إنتخابية.