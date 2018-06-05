أعلن «طيران أديل» ثالث أكبر مشغل بالمملكة، انضمام طائرة جديدة لأسطوله، واكتمال وصول جميع الطائرات الثمان ضمن الاتفاقية التي تم التعاقد عليها مؤخراً من طراز أيرباص (A320 CEO).ووصلت الطائرة التي أطلق عليها اسم «الطرف» إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مؤخراً قادمة من فرنسا، و تتميز بمقصورة ركاب من درجة واحدة تضم 186 مقعدًا.وأفاد الرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كورفياتس, أن الاتفاقية الأولية للاستحواذ على 8 طائرات من شركة أيرباص هي بمثابة لبنة أولى وقاعدة أساسية لأسطول الشركة، حيث أسهمت بجدارة في انطلاق ونمو العمليات التشغيلية، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد طائرات أسطول الشركة إلى 11 طائرة بنهاية العام 2018م وما بين 25 و 50 طائرة بحلول العام 2023م، الأمر الذي سيساهم في توفير المزيد من السعة المقعدية على القطاع الداخلي، كما يُمكن الشركة من التوسع في التشغيل بفتح وجهات جديدة، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات بين الوجهات الحالية القائمة.