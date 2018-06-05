توفي المغني والملحن السعودي عبدالله البريكان صاحب الأغنية الشهيرة «أحبك والقمر يشهد» أمس (الاثنين) في المنطقة الشرقية، بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلاً.والراحل الذي شق طريقه ملحناً في التسعينات، تحول إلى مغن حقق الكثير من النجاحات، ولعب الألبوم الذي قدمه «احبك والقمر يشهد» دوراً مفصلياً في حياته، لمع من خلاله نجمه في الوسط الفني، واثارت الاغنية جدلاً بعد غنائها من قبل الفنان سعد الفهد.كان البريكان يصنف نفسه إنطوائياً ولا يحب الظهور الإعلامي، تعاون مع عدد من المحلنين البارزين، ورافق أشهرهم على المستوى الخليجي بينهم ناصر الصالح وخالد عبدالكريم وآخرون.