استهدفت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وبمشاركة وإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، مواقع وتجمعات الحوثيين في مناطق الحسينية وزبيد والتحيتا وأطراف مديرية حيس، أسفرت عن تدمير تعزيزاتهم وآلياتهم العسكرية وسط انهيارات كبيرة في دفعاتهم وفرار عناصرهم من الجبهات باتجاه الجبال.كما لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالساحل الغربي ليصل عدد القتلى في صفوف الميليشيات خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 140 قتيلا في ضربات موجعة أربكت صفوفها وأنهكت قدراتها العسكرية في ظل التقدم الميداني المتسارع لقوات المقاومة اليمنية المشتركة باتجاه الحديدة ومينائها الإستراتيجي.وتمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة خلال اليومين الماضيين من أسر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وتحطيم دفاعاتها وتحصيناتها في جبهات الساحل الغربي لليمن.وجاءت عمليات الأسر لعناصر الميليشيات بعد التقدم الميداني الكبير لقوات المقاومة اليمنية المشتركة في مديريات الدريهمي والحسينية ودفع الحوثيين بعناصرهم للدفاع عن جبهاتهم المنهارة.وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية لإيران تراجعا ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات بالتزامن مع تقدم القوات باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن والذي باتت نهايته تقترب كثيرا مع توسع رقعة سيطرة الشرعية.