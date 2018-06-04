أقامت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أمس الأول (الأحد)، حفلة مبادرة «فكرة Tech» إحدى مبادرات وحدة التحول الرقمي، بمقرّ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض، لتكريم الفائزين أصحاب المنشآت والأفكار التقنية الواعدة، ويأتي ذلك ضمن مبادرات منشآت تجاه دعم الابتكار والتقنية، وتعزيز نمو ومساهمة تلك المبادرات في الناتج المحلي.وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح الرشيد: «إن المنطقة تشهد عملية تحولاتٍ رقميةٍ هائلة، ساهمت بشكل فعّال في توظيف تحوّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط عمليات الشراء وزيادة مستويات الكفاءة، حيث تعتبر البنية التحتية الرقمية ممكناً أساسياً لبناء موارد صناعية متطورة، وجذب المستثمرين، إضافة إلى تحسين تنافسية الاقتصاد المحلي».وأضاف: عملت منشآت على عدة برامج ومبادرات تدعم الابتكار والتقنية وذلك من خلال مراكز الابتكار، التي تقدم تحليلًا برمجيًا للبيانات والذكاء الاصنطاعي، والابتكار في إنترنت الأشياء، ما يساهم في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويضيف حلولا ابتكارية لمواجهة التحديات وخفض التكلفة والتوسع في الإنتاج.وأوضح أن مبادرة «فكرة Tech» تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في المملكة والارتقاء بها لتصبح أحد أفضل مراكز الابتكار الرقمي الرائدة حول العالم، من خلال منصة تفاعلية تمكن المواطنين والمقيمين من الإسهام في التحول الرقمي الوطني ومشاركة أفكارهم ومشاريعهم الرقمية لمواجهة تحديات يتم طرحها في المنصة.يذكر أن حفل التكريم حضره كل من عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل كوشك، ونائب وزير الصحة للتطوير والتخطيط فهد الجلاجل، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح الرشيد، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي الدكتور عصام الوقيت.