احتفى الحساب الرسمي لكأس العالم في روسيا 2018 (باللغة العربية) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالمنتخب السعودي، مطلقا وصف «الصقور الخضر» على لاعبيه.وقال حساب كأس العالم في تغريدته: «تعرف على منتخبك! الماضي.. الحاضر.. ومستقبل جديد سيكتبه الصقور الخضر في كأس العالم»، وأضاف: «تمنياتنا بهدف «عويراني» جديد في روسيا 2018».وأرفق الحساب في تغريدته مقطع فيديو يستعرض فيه مسيرة المنتخب السعودي في بطولات كأس العالم التي ابتدأها الأخضر بمونديال عام 1994 محققا أفضل نتائجه في مشاركاته (تأهل إلى الدور الـ16)، إذ نشر لقطات لأهداف لاعبي المنتخب آنذاك مثل: فؤاد أنور، سعيد العويران، وسامي الجابر، كما سرد معلومات عن لاعبَي الأخضر محمد السهلاوي، وأسامة هوساوي.يذكر أن حساب كأس العالم (روسيا 2018) مختص بتقديم آخر الأخبار، الصور، المقابلات والألعاب الخاصة بهذا الحدث.