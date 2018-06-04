وقعت أرامكو السعودية اليوم، 16 عقدًا لصيانة وتشغيل مرافق في أحيائها السكنية مع 7 شركات وطنية وعلى مدى السنوات العشر القادمة.وأوضح نائب رئيس أرامكو السعودية لخدمات أحياء السكن محمد الشمري، أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار حرص أرامكو السعودية على تطوير خدمات الحي السكني، وتعزيز كفاءته العالية، والمحافظة على أعلى معايير الأمن والسلامة.وأكد الشمري أن هذه العقود المبرمة ستسهم في توليد فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية، وأن الشركات الموقعة تلتزم بتوظيف الشباب السعودي من خريجي وخريجات مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة «فهم» الذي شاركت أرامكو السعودية في تأسيسه.يذكر أن مركز «فهم» قامت أرامكو السعودية بتأسيسه بالمشاركة مع كل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني‏ والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في عام 2017م، ويعمل على استثمار إمكانات قطاع إدارة المنشآت والضيافة لتوفير فرص العمل للكوادر الوطنية من خلال توفير برامج تدريب معتمدة دوليًا.