افتتح اليوم في موسكو، أول مركز إعلامي خاص بتغطيات بطولة كأس العالم 2018 في خطوة أولى نحو افتتاح 10 مراكز أخرى في المدن الروسية التي تستضيف مباريات كأس العالم ابتداءً من 14 يونيو الجاري إلى 15 يوليو القادم، بمشاركة 32 منتخباً يمثلون مختلف قارات العالم.وستوفر هذه المراكز بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية المعلومات والأخبار للإعلاميين الذين سيحضرون إلى روسيا لتغطية المونديال العالمي، إضافة إلى تجهيز المؤتمرات الصحفية واللقاءات الإعلامية لهم، فضلًا عن اطلاعهم على الجوانب السياحية، والثقافية، والفنية في روسيا.