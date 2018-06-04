كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المزارعين أتموا تسجيل 1929 مزرعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة زيادة بلغت 13% على الأسبوع السابق، ليبلغ بذلك إجمالي المزارع المسجلة نحو 16768 مزرعة منذ انطلاق المرحلة الأولى من برنامج «سجل»، حيث يستهدف تسجيل المزارع التي تحتوي على جهاز ري محوري واحد وأكثر.وأوضح مدير مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في الوزارة محمد العبداللطيف، أن الرياض تصدرت أعداد المزارع المسجلة بنحو 4707 مزارع، في حين بلغت المزارع المسجلة في الجوف نحو 3783 مزرعة، و3084 مزرعة في منطقة القصيم، فيما بلغ عدد المزارع المسجلة في منطقة حائل 2754 مزرعة والمنطقة الشرقية 2058 مزرعة، وبلغ عدد المزارع المسجلة في تبوك 382 مزرعة.وبين العبداللطيف أن تسجيل المزارع خلال المرحلة الأولى من برنامج «سجل» مستمر حتى نهاية دوام آخر يوم من شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن التسجيل في البرنامج سيخدم المزارعين، وسيكون المدخل للحصول على خدمات الوزارة وخدمات الطاقة، إضافة إلى تمكين الوزارة من تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء وإصدار التعويضات للمستحقين ورخص زراعة القمح.وأفادت الوزارة أن فروعها في مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، تواصل أعمالها لاستقبال المزارعين من خلال أكثر من 100 موظف في 32 موقعاً مختلفاً، داعية المزارعين الذين لم يتمكنوا من التسجيل بسرعة إنهاء تسجيل مزارعهم ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.