خصصت إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلةً في وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة مواقع لأصحاب الهمم العالية ليؤدوا صلاتهم في المسجد النبوي وساحاته بكل راحة واطمئنان.وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية صالح بن عيد العوفي أن الإدارة عملت بالتنسيق مع إدارة الساحات في الوكالة على تخصيص مواقع داخل المسجد النبوي وساحاته، كما قامت الإدارة بالتعاون مع إدارة شؤون الزيارة وإدارة السقيا بتوفير مياه زمزم وتقديم الطيب لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.من جهته، بين مدير وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت، أنه تم تخصيص ثلاثة مواقع داخل المسجد النبوي وهي باب رقم 8 وممر باب رقم 34 وبجوار باب المجيدي في التوسعة الشمالية، أما بالنسبة للساحات فقد تم تخصيص ثلاثة مواقع في الساحة الجنوبية أمام باب رقم 5 وأمام باب رقم 38 وفي الساحة الشمالية.