قالت مصادر سياسية يمنية، إن مارتن جريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالتوسط من أجل السلام في اليمن، يعقد حالياً محادثات مع جماعة الحوثي الإنقلابية من أجل تسليم ميناء الحديدة إلى المنظمة الدولية.وقال مسؤولون عسكريون محليون إن جريفيث وصل إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون يوم السبت الماضي تزامناً مع وصول قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إلى مسافة تبعد بأقل من عشرة كيلومترات عن الميناء الواقع على البحر الأحمر، والذي يعد أحد أهداف الرئيسية في الحرب.وأضاف المسؤولون أن زحف القوات توقف خلال الأيام الماضية.وقال سياسي يمني كبير مقرب من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دولياً، إن جريفيث تقدم بمقترح للحوثيين لوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.وأكد مصدر مقرب من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ومصدر آخر مقرب من حكومة هادي، أن المقترح يخضع حالياً للنقاش.