على الرغم من أن الاحتجاجات التي تشهدها الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل شأن داخلي، إلا أن قطر وكعادتها أبت إلا أن تساهم بالتحريض وزرع الفتن والتدخل في تأجيج الشارع الأردني.هذه المرة وعن طريق وزير خارجيتها السابق رأس الأفعى حمد بن جاسم عراب الفوضى والدسائس الذي أطلق عدة تغريدات عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اعتبر أن ما يجري في الأردن مخطط من دول قريبة وذلك للضغط على هذا البلد.وعرف عن ابن جاسم المساهمة في اندلاع الثورات في عدة دول عربية ولعب دوراً تخريبياً في مصر وليبيا وسورية والعراق، ودعمه للتنظيمات الإرهابية.ووجدت تغريدات بن جاسم ردودا لاذعة من المغردين، مؤكدة أن قطر وراء كل مصيبة للعرب، مؤكدين أنها تحمل أرشيفاً متخصصاً بالغدر والخيانة وزرع الفتن بين الأشقاء العرب.واستغرب المغردون بث قناة الجزيرة القطرية لما يحدث في الأردن، وصمتها تجاه الاحتجاجات والمظاهرات اليومية التي تحدث في حليفتهم «إيران»، وطالبوا ابن جاسم بكف يد قطر عن التدخلات في الشؤون العربية مؤكدين أن ألاعيبهم باتت مكشوفة أمام الملأ.