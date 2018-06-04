انطلقت مساء اليوم (الاثنين)، فعاليات مؤتمر المطورين السنوي لشركة أبل WWDC 2018، بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويعد أبرز الأحداث التقنية المنتطرة كل عام، إذ تعلن أبل خلاله كل ما لديها من جديد في هواتف آيفون وحواسيب ماك ونظام التشغيل آي أو إس iOS وأبل تي في Apple TV ومساعدها الصوتي (سيري).ويتوقع أن تعلن أبل، حسبما أكدته البوابة العربية للأخبار التقنية، النسخة القادمة من نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة iOS 12 التي ستحمل العديد من الميزات الجديدة إلى معظم أجهزة آيفون وآيباد الحالية والنسخ الجديدة التي يتم إصدارها كالعادة في شهر سبتمبر من كل عام. كما ستعلن أبل «Batterygate» وهي الميزة التي أدت إلى إبطاء الهواتف.وسيشهد المؤتمر لقاء بالرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك يخاطب فيه مجتمع مطوري التطبيقات. فيما يؤكد محلل الشركة تيم باجارين رئيس Creative Strategies أن «كوك اعتذر بالفعل واعترف بوجود المشكلة لكنه يحتاج إلى توضيح ما ستفعله أبل مع إصدار iOS12 ليقنع مالكي آيفون بأن هواتفهم ستظل قابلة للتشغيل مع التحديث».كما ستطرح أبل المساعد الصوتي سيري Siri، وهو المساعد الشخصي الأكثر استخداما في مجال المساعدات الصوتية -وذلك بفضل عدد مستخدمي هواتف آيفون الذي وصل لأكثر من مليار مستخدم- ولكنه يخسر أمام منافسيه من المساعدات الرقمية الصوتية في استطلاع الرأي الذي تم للمقارنة بينه وبين المساعدات الأخرى مثل أليكسا من أمازون وGoogle Assistant من قوقل.يذكر أن المؤتمر يعد احتفالا بتحديثات البرامج الجديدة التي توفر ميزات جديدة لأجهزة آيفون وآيباد، ما يسعد مستخدميها، فيما ينظر إليه البعض بأنه حدث غير مرغوب فيه، تزامنا مع إصدار أبل تحديثا قد يتسبب غالبا في إبطاء هواتفهم القديمة، لاسيما أن العام الماضي شهد معاناة جميع مستخدمي هواتف آيفون القديمة من مشكلة إبطاء الهواتف عن قصد، بعد تحديث iOS وخصوصا الإصدار رقم 10.2.1 الذي جاء بميزة جديدة لإدارة الطاقة لإطالة عمر البطاريات القديمة، وفي نهاية العام اعترفت الشركة أنها كانت تبطئ هواتف آيفون القديمة في محاولة منها للحفاظ على عمر البطارية ومنع إغلاق الهواتف بشكلٍ مفاجئ، وبعدها اعتذرت وحدثت نظام التشغيل ثم عرضت استبدال البطاريات بسعر مخفض.