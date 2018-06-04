التقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم (الاثنين) سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون وكرس.وأكد وزير الخارجية اليمني خلال اللقاء دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي لتحقيق تسوية سياسية في اليمن وإحلال السلام، مشيراً إلى أن التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليمني على كافة الجبهات، يهدف للضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لوقف حربها على الشعب اليمني، وفعها للعودة إلى المفاوضات وإنهاء انقلابها على الشرعية، واستعادة مؤسسات الدولة.من جانبه، أوضح السفير البريطاني أن حكومة بلاده ستظل داعمة للحكومة الشرعية في اليمن حتى استعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن، كما أكد على دعم الحكومة البريطانية للمبعوث الأممي ورغبتها في تيسير مهمته في إحياء المفاوضات باليمن وتحقيق التسوية السياسية فيه.