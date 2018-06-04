رفع محمد بن طويلع بن سعد السلمي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مساعداً لوزير الخدمة المدنية بالمرتبة الممتازة.وأعرب السلمي عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية، سائلاً الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن، داعياً المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لكل مافيه خير للوطن المعطاء، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.