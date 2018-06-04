استقبل الملحق الثقافي بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة عبد الله بن عبد العزيز الحمد، وفد الاتحاد الوطني للطلبة الكويتيين بجمهورية مصر العربية، الذي جاء لتكريم الملحقية الثقافية لمشاركتها في اللقاء الطلابي الذي أُقيم الأسبوع الماضي باتحاد الطلبة الكويتيين.وفي بداية اللقاء، رحب الحمد بالوفد الضيف، وأعرب عن سعادته بزيارة اتحاد الطلبة الكويتيين للملحقية الثقافية السعودية، وأبدي سعادته بما سمعه وشاهده عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد للطلبة الدارسين بمصر.ولفت الحمد إلى أهمية هذا الاتحاد، كونه يعكس صورة مشرفة لوطنهم، وجهودهم المقدرة لخدمة الطلبة الكويتيين والخلجيين من خلال هذا الاتحاد.وفي نهاية الزيارة، قدَّم وفد طلبة دولة الكويت المكون من نواف الدويخ المطيري نائب الرئيس للشؤون الخارجية، وخالد سلمان السليماني أمين سر الاتحاد، وفهد فنيس ناصر العجمي أمين صندوق الاتحاد، وعبدالله زيان الرشيدي مستشار الاتحاد، درع تذكاري للملحق الثقافي بالإنابة كتوثيق للزيارة.