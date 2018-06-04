تمكن فريق طبي بمستشفى أملج العام اليوم (الاثنين) بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور أسامة الشمري، وأخصائي الجراحة الدكتور مخلف سلامة، من إنهاء معاناة مريضة بعد إجراء عملية استئصال مرارة بالمنظار واستخراج عدد ٣٨٠ حصوة مرارية منها بواسطة المنظار الجراحي، وتكللت العملية بالنجاح وتحسنت حالة المريضة وأُدخلت قسم التنويم لإستكمال العلاج.وأوضح مدير مستشفى أملج العام أحمد محمد سلمي الرفاعي، أن إرادة الله أولاً ثم وجود الخدمات الطبية في المستشفى هي من أنقذت حياة المريضة التي أُدخلت المستشفى وهي تعاني الآم شديده، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة وإجراء عملية استئصال للمرارة بواسطة المنظار الجراحي، الأمر الذي أدى إلى تحسن كبير في حالتها.ونوه الرفاعي بالدعم الكبير والمتابعة من مدير عام صحة منطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى مستوياتها لخدمة المواطنين.