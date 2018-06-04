حقق فريق ناشئي البدر بطولة ناشئي دورة بقشان الرمضانية تحت 17 سنة، إثر تغلبه على فريق ناشئي الكيلو 3 بنتيجة 0 - 2، حيث استطاع اللاعب عبدالعزيز أحمد الشهير بعزوز تسجيل هدفي الفوز وخطف كأس الدورة التي تقام لأول مرة لهذه الفئة العمرية.وساهم اللاعب بدر بقشان كابتن الفريق في تجهيز هدفي الفوز لفريقه بجانب اللاعب إبراهيم قرشي.وفي نهاية المباراة، سلَّم الكابتن خالد قهوجي كأس الدورة والميداليات الذهبية لناشئي فريق البدر، والميداليات الفضية لفريق ناشئي الكيلو 3.حقق لقب اللاعب المثالي اللاعب بدر بقشان، وشهدت المباراة الختامية لدورة ناشئي بقشان حضوراً جماهيراً لافتاً ساند كلا الفريقين.