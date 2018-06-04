أُختتمت اليوم (الاثنين) فعاليات «رمضان.. الثقافة ألوان»، والتي نفذها نادي جازان الأدبي بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع المعرض التشكيلي ومعرض لوحات أسود الحد الجنوبي، ومعرض الكتاب المصاحب.وافتتح رئيس نادي جازان الأدبي حسن أحمد الصلهبي المعرض، واستمع إلى شرح مفصل من التشكيلي السعودي علي ناجع عن الأعمال المقدمة من أبرز فناني وفنانات المنطقة، كما استعرض اللوحات الوطنية عن أسود الحد الجنوبي التي جسدها فنانو وفنانات المنطقة تقديراً لهؤلاء الأبطال.وتجول الصلهبي وعدد من المثقفين والزوار في أركان المعرض واستمعوا إلى شىرح عن كل ركن، ووقع عدد من الشعراء والكتاب إصداراتهم التي أصدرها النادي في الفترة الأخيرة وسط إقبال من الحاضرين على اقتناء الكتاب.وأوضحت مديرة برنامج «رمضان الثقافة ألوان» المشرفة على المعرض خديجة ناجع الصميلي، أن المعرض اشتمل على أربع فعاليات في مكان واحد، هي معرض لوحة وكتاب الذي جمع معرض الفن التشكيلي ومعرض أسود الحد الجنوبي، كما شهد معرضاً للكتب التي أصدرها النادي وتوقيعا لأبرز الإصدارات الحديثة.وكرَّم رئيس نادي جازان الأدبي أعضاء اللجان العاملة والمشاركين، موضحاً أن النادي يرحب بالمواهب في مختلف الأغراض الثقافية ويسعى لإبرازها.وقدَّم الصلهبي التهنئة لوزير الثقافة الجديد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، في الوقت الذي عبر عن سروره بما تلقاه الثقافة من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.كما نوه بجهود أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لدعم الشباب والمثقفين في المنطقة وتحفيز المبدعين وإبرازهم.